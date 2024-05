Estudiantes y Vélez Sarsfield, dos históricos de Argentina, chocan este domingo en la final de la Copa de la Liga

El balón previo a un partido de la Copa Argentina 2024 (Foto de Joaquín Camiletti/Getty Images)

(CNN Español) -- Son dos instituciones gigantes e históricas del fútbol argentino. Campeones a nivel doméstico, en el fútbol sudamericano y a nivel mundial. Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield se verán las caras por primera vez en una final y será para disputar la corona de la Copa de la Liga Argentina. El duelo tiene un valor agregado ya que, para muchos, Estudiantes y Vélez han luchado en los últimos tiempos para ver quién logra el rótulo de sexto equipo grande en la tierra de los campeones mundiales. Los cinco clubes ya consagrados como tales son Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo.

La gran final entre Estudiantes y Vélez Sarsfield se disputará este domingo 5 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a poco más de 1000 kilómetros de la Capital Argentina.

La búsqueda de una estrella por parte de "pincharratas" (como se conoce a los hinchas de Estudiantes) y fortineros (a los de Vélez), será para agrandar un legado que lo tiene a Estudiantes siendo líder por última vez en 2023, cuando se consagró como Campeón de la Copa Argentina. En tanto, para ver la última conquista velezana, hay que retroceder hasta 2014 cuando se consagró campeón de la Supercopa Argentina.

Estudiantes y su andar sólido con la alquimia de una gran historia

El equipo de Eduardo Domínguez es un rival de muchos quilates. Solidez defensiva, posesiones fugaces y una acentuada agresividad para atacar. "No queremos tener mucho tiempo la pelota. Queremos tenerla muchas veces", es el mantra que reza su DT que tiene sabiduría, ojo de halcón y templanza para gestionar plantel, circunstancias y lectura de cómo jugar acorde a la materia prima disponible.

Estudiantes fue campeón en diciembre cuando conquistó la Copa Argentina. Tras ello, el plantel sufrió una fuerte sangría con la partida de varios jugadores. Entre ellos se destacan Mariano Andújar, histórico arquero de Estudiantes, y el propio goleador Mauro Boselli, que dejaron la actividad y le restaron calidad al plantel.

publicidad

Sn embargo, la llegada de Enzo Pérez, proveniente de River Plate, le dio brillo y estaño a un equipo que también sumó a otros jugadores.

El entrenador Eduardo Domínguez supo encauzar al equipo, dándole una nueva identidad al conjunto que no perdió el ojo de tigre. Llegó en marzo a la final de la Copa Argentina que perdió en Córdoba ante River Plate por 2-1.

Tras ese trago amargo, se focalizó en clasificar a los playoffs y lo logró terminando segundo en la zona B con 27 puntos. En cuartos de final, "el Pincha" eliminó a Barracas Central, al cual venció por un contundente 3-0. En semifinales, se sacó de encima a Boca ganándole por penales tras haber igualado en 1 en los 90 minutos.

Equipo con riqueza táctica, jugadores de jerarquía y fortaleza anímica

Domínguez ha usado mayormente un sistema táctico basado en el 1- 4- 4- 2. Sin embargo, ante Boca en la semifinal, dispuso de un 1- 4- 5- 1. Si bien, el equipo remontó un partido en el que perdía en el resultado y en el juego, el Pincha no la paso bien y el esquema no funcionó. El Principito Sosa en el mediocampo no tiene asegurada su titularidad tras no tener una buena tarde ante los xeneizes. El DT, que comenzó su carrera futbolística en Vélez, podría volver a su esquema táctico original. Enzo Pérez y Santiago Ascacíbar son inamovibles en el mediocampo, en tanto que Thiago Palacios es el hombre que le da fuego por las bandas y el cambio de ritmo que el equipo necesita. Fernando Zuqui y José Sosa pugnan por el restante lugar en el mediocampo. Arriba junto a Guido Carrillo, el DT, podría decidir que regrese a la titularidad el colombiano Edwuin Cetre, recuperado de una lesión.

Vélez Sarsfield, del precipicio del descenso a jugar una nueva final

La institución de barrio de Liniers transitó en 2023 un túnel oscuro sin tener certeza de ver la luz al final del camino. En la última fecha, ganándole a Colón como local, recién pudo respirar profundo y sacarse de encima una espada que se abatía sobre su cabeza, y que significó salvarse del descenso de categoría.

La señorial, prestigiosa y admirada institución perdió brillo, credibilidad y prestigio en los últimos años. En 2023 Fabián Berlanga se transformó en el nuevo presidente y eligió al santafesino Gustavo Quinteros como nuevo DT velezano. Es la primera incursión como DT en Argentina, tras dirigir en Bolivia donde fue campeón con el Blooming (2005) y con Oriente Petrolero (2010). Luego siguió su periplo en Ecuador donde se consagró bicampeón con el Emelec en 2013 y 2014. También dirigió al Al-Nassr de Arabia Saudita y al Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y en 2019 regreso a Sudamérica, para dirigir a la Universidad Católica, con el cual se consagró campeón de la Supercopa de Chile.

El comienzo del presente torneo fue una pesadilla, en donde el puesto de Quinteros, estuvo en el ojo del huracán tras cosechar un solo punto de los 9 en disputa. Empate en el debut con Barracas Central, perdió con Independiente y luego vino la catástrofe ante River Plate, el cual le propinó una paliza futbolística por 5-0. "Es un resultado que me da vergüenza...es un plantel o un grupo que ante la primera adversidad se cae mucho anímicamente", dijo Quinteros.

El cambio de chip mental fue lo que vendría luego. El equipo enhebró siete victorias consecutivas donde la fortaleza en lo anímico fue la clave, ganando seis de esos partidos en los últimos 15 minutos.

El plantel, además, debió sortear otra fuerte situación extradeportiva. Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abiel Osorio fueron denunciados por una joven por presunto abuso sexual en la concentración de Vélez luego de un partido ante Atlético Tucumán. La dirigencia separó rápidamente a los implicados del plantel y luego les rescindió el contrato. En sus declaraciones ante la justicia de Tucumán, los cuatro jugadores negaron haber abusado sexualmente de la denunciante. El DT mostró sapiencia en focalizar internamente al resto de sus dirigidos para que pensaran sólo en lo deportivo y, en el frente externo, no permitió que lo mediático con el sensible tema impactará en su plantel.

Equipo equilibrado, con admirable despliegue y tremenda fortaleza mental

Este Vélez de Quinteros no rompe los ojos, pero es un buen equipo. No cuenta con superestrellas, lo monolítico de su aspecto anímico es un cariz de relieve, tiene una descomunal entrega física y sostiene un juego equilibrado en todas sus líneas. Ataque por las dos bandas, haciendo del toque y las rápidas transiciones su filosofía de juego.

Vélez se clasificó con el último aliento terminando cuarto en su zona A con 25 puntos. Vélez le ganó como visitante a Independiente Rivadavia de Mendoza en el último partido y se benefició con el empate entre Independiente y Talleres. En cuartos de final, eliminó por penales a Godoy Cruz, el equipo sensación que había arrasado en la parte regular del torneo. El valor extra fue que jugó con un futbolista menos en gran parte del encuentro. En semifinales, repitió la fórmula ante Argentinos, a quien eliminó por la vía rápida tras sufrir la expulsión de Brian Romero en el amanecer del partido.

Tomas Marchiori en el arco, héroe en los penales (1 solo gol en 14 partidos), es uno de los fuertes del equipo de Liniers. Valentín Gómez en el fondo es el alma del equipo. Jerarquía, notable presencia y liderazgo son sus atributos. Claudio Aquino es un volante creativo que ha mostrado un desempeño sólido y ascendente. Agustín Bouzat, volante incansable en el mediocampo, es el motor del equipo. Brian Romero en el ataque es una pieza clave por jerarquía, entrega y goles, pero se perderá el duelo clave por haber sido expulsado ante Argentinos Juniors.

Para el gran duelo, Quinteros, dispondría que Elías Gómez volvería a ser el lateral derecho en lugar de Tomas Cavanah y el uruguayo Thiago Vecino reemplazaría al suspendido Brian Romero.

Historial y Títulos Conquistados

El historial entre Estudiantes (LP) y Vélez Sarsfield indica que, en el profesionalismo, se han enfrentado en 169 partidos. Los de Liniers ganaron 64 partidos, 56 los ganó el equipo platense y empataron en 49 encuentros.

Vélez Sarsfield ha conquistado 16 títulos en el fútbol argentino que lo ubican en el puesto 7 de las instituciones más importantes. Su legado indica que conquistó 16 títulos: 10 ligas domésticas y 6 copas (1 de ellas a nivel local y 5 internacionales). Los dos mayores logros han sido la Copa Libertadores y la Copa del Mundo de 1994.

Estudiantes de La Plata se ubica en el puesto ocho del fútbol argentino tras haber conquistado 15 consagraciones en su historia. 6 ligas argentinas y 9 copas (3 de ellas a nivel local y 6 internacionales). Ganó 4 Copas Libertadores y en 1968 se consagró Campeón Mundial.

Posibles Formaciones:

Estudiantes de La Plata: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa, Fernández Zuqui; Thiago Palacios, Guido Carrillo

Vélez Sarsfield: Tomas Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Christian Ordóñez, Claudio Aquino, Franciso Pizzini; Thiago Fernández, Thiago Vecino

Datos del Partido

Fecha: 05/ 05/ 2024

Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero) Argentina

Horario: 03.30 PM Argentina

02.30 PM Miami - Chile

01.30 PM Colombia - Ecuador - Perú

12.30 PM Centro de México.

TV:

Argentina: ESPN Premium / TNT Sports

Latinoamérica: ESPN - Star+