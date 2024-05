Resumen de noticias de Gaza y de las protestas propalestinas en universidades de EE.UU., este 5 de mayo

El Gobierno de Biden detiene un envío de municiones a Israel

La administración de Biden detuvo un envío de municiones fabricadas en Estados Unidos a Israel, según una fuente familiarizada con el asunto, que no reveló por qué se tomó la decisión. La retención no está relacionada con una posible operación israelí en Rafah y no afecta a otros envíos en el futuro, dijo la fuente.

Cuando se le preguntó sobre el envío detenido, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional mencionó la asistencia de seguridad en curso a Israel.

“Estados Unidos aportó miles de millones de dólares en asistencia de seguridad a Israel desde los ataques del 7 de octubre, aprobó la asignación suplementaria más grande hasta la fecha para asistencia de emergencia a Israel, lideró una coalición sin precedentes para defender a Israel contra los ataques iraníes y continuará haciendo lo que está previsto. Es necesario garantizar que Israel pueda defenderse de las amenazas que enfrenta", dijo el portavoz.

Axios fue el primero en informar sobre la pausa en el envío de municiones.