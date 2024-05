Israel capturó el lado palestino del cruce de Rafah. Esto es lo que eso podría significar

El Ejército de Israel dijo este martes que había tomado el control del lado palestino del cruce de Rafah, un punto de entrada vital para la ayuda a Gaza en la frontera con Egipto.

Un funcionario palestino dijo que todo movimiento se había detenido en la instalación en el sur de Gaza después de que fuera capturada por tanques israelíes.

Esto es lo que debe saber sobre el cruce:

¿Qué es el cruce de Rafah? La instalación es el único cruce fronterizo de Gaza no controlado por Israel, que cerró sus cruces con el territorio palestino tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. Desde que comenzó la guerra, el cruce de Rafah se ha convertido en un lugar crucial que permite la entrada de ayuda humanitaria limitada y la evacuación de un pequeño número de palestinos y extranjeros.

¿Qué está pasando allí ahora? El Ejército de Israel tomó el control del lado gazatí del cruce de Rafah, dijo este martes un oficial militar israelí. El funcionario dijo que las operaciones militares en el cruce están en curso, pero se negó a decir durante cuánto tiempo las tropas israelíes controlarían la instalación. Se produce después de días de mortíferos ataques aéreos israelíes en Rafah y de una orden israelí de evacuación de palestinos en partes de la ciudad.

¿Qué significa para la ayuda? La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) dijo que esta captura podría detener los esfuerzos de ayuda humanitaria en toda Gaza, si se interrumpen las rutas de suministro de ayuda y combustible. CNN se ha puesto en contacto con el Ejército y los funcionarios de Israel para comentar sobre cualquier plan para facilitar la entrega de ayuda a Gaza.

¿Qué hay de los planes más amplios de Israel? Una fuente familiarizada con los planes israelíes le dijo a CNN que la operación israelí en Rafah sería "muy limitada", con la intención de mantener la presión sobre Hamas para que acepte un acuerdo que genere un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes. La fuente dijo que la operación no es la incursión más grande en Rafah que Israel ha estado anunciando públicamente durante semanas.

¿Dónde deja esto a los refugiados palestinos? Cientos de miles de personas desplazadas en Rafah ahora no saben adónde ir a continuación, y miles huyen de los incesantes ataques aéreos de Israel. Más de un millón de palestinos han huido a Rafah durante siete meses de guerra, y muchas de sus casas ya están destruidas o son inaccesibles en la parte norte de la franja.