Exmilitar sentenciado por un tiroteo mortal en la protesta Black Lives Matter en 2020 sale de prisión tras un indulto del gobernador Abbott

Sorpresivo indulto en Texas concedido por Abbott 3:33

(CNN) -- Daniel Perry, un exsargento del ejército estadounidense que fue condenado por matar a un manifestante en una manifestación de Black Lives Matter en 2020, salió de prisión el jueves después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, lo indultara.

La decisión de Abbott se produce después de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votara por unanimidad el jueves para recomendar un indulto total y la restauración de los derechos de armas de fuego para Perry, quien fue sentenciado el año pasado a 25 años de prisión. Poco después de ser indultado, Perry fue liberado de la custodia del Departamento de Justicia Penal de Texas, dijo a CNN un portavoz de la agencia.

Abbott pidió a la junta que llevara a cabo una investigación en abril de 2023, y en un comunicado del jueves, la junta dijo que su "investigación abarcó una revisión meticulosa de los documentos pertinentes, desde informes policiales hasta registros judiciales, declaraciones de testigos y entrevistas con personas vinculadas a el caso".

Perry enfrentaba entre cinco y 99 años de prisión por matar a tiros al veterano de la Fuerza Aérea Garrett Foster, de 28 años, en una manifestación por la justicia racial en Austin, Texas, dos meses después del asesinato de George Floyd en Minneapolis.

Poco después de la condena de Perry en abril de 2023, Abbott dijo que quería indultarlo y emitió una solicitud inusual para que la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado acelerara una revisión del caso antes de que se dictara una sentencia.

"Entre los voluminosos archivos revisados por la Junta, consideraron información proporcionada por el fiscal de distrito del condado de Travis, el informe de investigación completo sobre Daniel Perry, además de una revisión de todos los testimonios proporcionados en el juicio", dijo Abbott en un comunicado.

"Texas tiene una de las leyes más estrictas de autodefensa 'Stand Your Ground' que no puede ser anulada por un jurado o un fiscal de distrito progresista. Agradezco a la Junta por su investigación exhaustiva y apruebo su recomendación de indulto", dijo Abbott.

El gobernador sólo puede indultar a Perry si la Junta de Indultos y Libertad Condicional lo recomienda, según la ley de Texas.

La madre de Foster, Sheila Foster, dijo que se enteró del indulto a través de una publicación del gobernador en las redes sociales y que no podía creerlo. "Todo lo que ha sucedido está mal en muchos niveles, y no entiendo por qué", dijo Sheila Foster a Laura Coates de CNN el jueves.

"Para mí está muy claro que este hombre debe estar en prisión el resto de su vida, no sólo 25 años. ¿Por qué ni siquiera tendría que cumplir un año? No entiendo", dijo Coates.

Doug O'Connell, abogado de Perry, dijo en un comunicado que su cliente está "emocionado" de estar libre y agradeció a Abbott y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

"Hablé con Daniel esta tarde. Está emocionado y eufórico por haber sido liberado. Daniel también es optimista sobre su futuro", dijo O'Connell en un comunicado obtenido por CNN. "Desearía que este trágico evento nunca hubiera ocurrido y nunca tener que defenderse de las acciones ilegales del Sr. Foster. Al mismo tiempo, Daniel reconoce que la familia Foster está de duelo. Estamos ansiosos porque Daniel se reúna con su familia y sus seres queridos".

Los fiscales dijeron que Perry, que estaba destinado en Fort Hood, inició el episodio fatal cuando pasó un semáforo en rojo y condujo su vehículo hacia una multitud reunida en la protesta. Foster llevaba abiertamente un rifle de asalto, legal en Texas, y se acercó al auto de Perry y le indicó que bajara la ventanilla, momento en el que Perry le disparó fatalmente con una pistola, dijeron los fiscales.

"Hoy, un asesino convicto caminará por las calles de Texas. Los republicanos de Texas han demostrado una vez más que no pueden mantener segura a la gente, no son el partido de los 'duros contra el crimen' y no son el partido de la 'ley y el orden'", dijo el presidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa, en un comunicado en respuesta al indulto.

Añadió: "No se equivoquen: Daniel Perry es un asesino que tenía la misión de ejercer violencia contra los texanos, y hoy nuestro sistema de justicia fue secuestrado para beneficios políticos".

En un comunicado el jueves, la exprometida de Foster, Whitney Mitchell, dijo que está "desconsolada por esta anarquía", y agregó que Abbott ha demostrado que "sólo ciertas vidas importan".

"Nos ha dejado a todos menos seguros. Daniel Perry envió mensajes de texto a sus amigos sobre sus planes de asesinar a un manifestante con el que no estaba de acuerdo", dijo. "Después de un largo juicio, con abundante evidencia, 12 texanos imparciales determinaron que él llevó a cabo el plan asesinando al amor de mi vida".

"Con este perdón, el Gobernador ha profanado la vida de un texano asesinado, ha impugnado el justo veredicto del jurado y ha declarado que los ciudadanos pueden ser asesinados con impunidad siempre que tengan opiniones políticas diferentes a las de quienes están en el poder", dijo Mitchell.

Durante la audiencia de sentencia de Perry en mayo pasado, la fiscalía pidió que fuera sentenciado a al menos 25 años de prisión. Destacaron una serie de publicaciones racistas e incendiarias en las redes sociales que Perry había escrito antes del tiroteo y el propio análisis de la defensa sobre sus trastornos mentales y su forma de pensar.

"Este hombre es un arma cargada y lista para disparar ante cualquier amenaza percibida que crea que debe abordar en su mundo blanco y negro y su mentalidad de nosotros contra ellos", dijo un fiscal.

El equipo de defensa de Perry pidió una sentencia de 10 años, citando su falta de antecedentes penales y sus problemas psicológicos, incluido el complejo trastorno de estrés postraumático, y los elogios de varios de sus colegas militares. También argumentaron que sus acciones estaban justificadas como defensa propia. Perry le dijo a la policía durante una entrevista que creía que Foster iba a apuntarle con el arma de fuego, según KEYE, afiliada de CNN.

La madre de Foster estaba "en shock" después de enterarse del perdón de Abbott, según Quentin Brogdon, el exabogado de la familia que habló con ella el jueves. "Decir que está devastada es poco", dijo Brogdon a CNN en una entrevista telefónica.

La familia había iniciado un caso civil contra Perry, pero lo abandonó después de que fuera declarado culpable el año pasado, satisfecha con el jurado que "lo hizo responsable", dijo Brogdon, añadiendo que la familia considerará ahora cualquier posible vía legal, pero las perspectivas son "sombrías". "

"Es difícil creer que la concesión de este indulto no tenga algún tipo de motivación política", dijo Brogdon, citando la participación de Abbott en el caso después de que comentaristas conservadores criticaran la condena de Perry el año pasado.

Perry está diagnosticado con trastorno de estrés postraumático complejo y autismo

Para la defensa, Greg Hupp, un psicólogo forense que examinó a Perry dos veces en 2023, testificó durante haberlo diagnosticado con un trastorno de estrés postraumático complejo y un trastorno del espectro autista.

Combinado con su experiencia militar, Perry tenía una mentalidad de "nosotros contra ellos" cuyo razonamiento era: "Yo me protejo. Estoy preparado para cualquier ataque inminente y cualquier cosa que exista puede ser una amenaza potencial", dijo Hupp.

En el contrainterrogatorio, la fiscalía señaló que los registros militares no indicaban ninguno de estos problemas psicológicos.

Durante la sentencia de Perry, Mitchell testificó entre lágrimas cómo su vida había cambiado desde su muerte.

Mitchell tiene cuádruple amputación y dijo que Foster había sido su único cuidador durante los últimos 11 años, ayudándola a prepararse para el día, a comer y a trabajar como diseñadora de vestuario. Habían comprado una casa juntos en Austin, pero dijo que era difícil estar allí sin él.

"Es difícil todos los días que estoy allí. Es difícil dormir en mi cama porque él no está", dijo. "Él fue mi cuidador principal durante 11 años y ahora tengo amigos que me han estado cuidando y que tienen que aprender a hacer todas esas cosas que Garrett estuvo haciendo por mí durante una década.. Y es difícil porque me cuesta mostrarme vulnerable".

Perry hizo comentarios en las redes sociales sobre el asesinato de manifestantes, según documentos

Los documentos relacionados con el caso que fueron revelados por un juez del condado de Travis luego de la condena de Perry muestran que tenía un historial de años de hacer comentarios racistas en publicaciones en las redes sociales.

En un mensaje de Facebook de mayo de 2020, apenas unas semanas antes del tiroteo, Perry le dijo a un amigo que "quizás tuviera que matar a algunas personas" que se estaban amotinando frente a su apartamento. Los documentos también contienen un texto de mayo de 2020 enviado por Perry que decía: "Podría ir a Dallas a disparar a los saqueadores". Algunos mensajes incluían memes del "poder blanco".

Perry escribió en un mensaje de 2019 que era "una lástima que no nos paguen por cazar musulmanes en Europa".

En un comentario en las redes sociales del 1 de junio de 2020, Perry comparó el movimiento Black Lives Matter con "un zoológico lleno de monos que se están volviendo locos arrojando su mierda", muestran los documentos.

Clint Broden, el abogado de Perry, criticó la divulgación de los documentos en una declaración a CNN, calificándola de una decisión política de los fiscales.

Eric Levenson, Lucy Kafanov, Joe Sutton y Nouran Salahieh de CNN contribuyeron a este informe.