Así demolieron una sección del puente Francis Scott Key de Baltimore 0:48

(CNN) -- Cuando el reverendo Mark Nestlehutt subió a bordo del carguero Dali una semana después de que chocara contra un puente de Baltimore, surgieron preguntas angustiosas entre los 21 miembros de la tripulación: "¿Cuándo saldré del barco? ¿Cuándo podré volver a casa?".

Más de un mes después, los miembros de la tripulación siguen sin conocer las respuestas.

Han estado confinados en el siniestrado Dali desde que perdió potencia, se desvió de su rumbo y chocó contra el puente Francis Scott Key el 26 de marzo, matando a seis trabajadores de construcción.

Desde entonces, los 20 indios y un esrilanqués que viajaban a bordo han llorado la muerte de los fallecidos, el FBI les ha confiscado sus teléfonos móviles y han soportado una serie de explosiones controladas para romper un enorme trozo de la estructura del puente atascado en la proa del barco.

"Ha sido duro para los marinos, sobre todo porque saben que se han perdido vidas", declaró Gwee Guo Duan, secretario general adjunto del Sindicato de Oficiales Marítimos de Singapur, uno de los sindicatos que representan a los tripulantes del buque de bandera singapurense.

publicidad

"Es duro para ellos, estar a bordo y tener que ver el lugar del accidente todos los días".

Pero podrían pasar semanas o incluso meses antes de que puedan marcharse, debido a una serie de complicaciones, entre ellas los visados estadounidenses que caducaron mientras estaban atrapados. He aquí por qué siguen atrapados a bordo y cómo hacen frente a un estrés inimaginable.

Las normas marítimas dicen que el barco debe tener personal

Un buque tan grande como el Dali, de 106.000 toneladas y 984 pies de eslora, requiere cuidados constantes, aunque no esté en movimiento. Y un barco varado en un río sigue enfrentándose a una serie de peligros potenciales, afirma Philip C. Schifflin Jr., director del Center for Mariner Advocacy, una organización que defiende derechos de marineros.

"Puede hacer agua. Hay maquinaria en marcha... siempre que hay maquinaria en marcha, existe un riesgo especial de que algo falle y provoque un incendio o algo parecido", afirma Schifflin. "Así que los navegantes tienen que estar a bordo preparados para responder a esos diversos peligros. Y eso es por ley".

Estados Unidos tiene "requisitos mínimos para la dotación de los buques", según la Oficina del Registro Federal, y se han adoptado ampliamente normativas internacionales similares.

«Según la normativa marítima internacional, tiene que quedar algo de tripulación en el buque», dice Nestlehutt, presidente y director ejecutivo de The Seamen's Church Institute, que promueve la seguridad y el bienestar de los marineros.

La organización sin ánimo de lucro responde a marinos en apuros de todo el mundo, incluidos los afectados por huracanes, incidentes de piratería o muertes en el mar.

Cuando Nestlehutt visitó a la tripulación del Dali el 1 de abril, notó inmediatamente su "sentimiento de gran pérdida y tristeza" por la muerte de los trabajadores de la construcción, y los marineros "querían hacer saber a sus propios familiares que estaban a salvo", afirmó.

Pero días después, la tripulación perdió el contacto con sus familias cuando el FBI confiscó los teléfonos móviles de la tripulación el 15 de abril como parte de su investigación en curso sobre el accidente.

"Miedo infundado" entre los tripulantes

Después de que el FBI abordara el Dali y confiscara los teléfonos móviles de los marineros, una ola de ansiedad invadió el barco, según una declaración conjunta del Sindicato de Oficiales Marítimos de Singapur, que representa a los oficiales del barco, y la Organización de Marineros de Singapur, que representa a los demás miembros de la tripulación.

Los marinos han recibido desde entonces nuevos teléfonos móviles, dijo Duan a CNN el jueves. Pero el FBI sólo ha devuelto las tarjetas SIM de algunos de los tripulantes, añadió.

Aunque los investigadores no han culpado a ningún individuo de los cortes de energía que condujeron al accidente mortal, los marinos han sentido un "temor infundado a la responsabilidad penal personal", dijeron los dos sindicatos que representan a los tripulantes.

"Por mucho que dure la investigación, los derechos y el bienestar de la tripulación no deben ser vulnerados durante su transcurso", afirmó en un comunicado Dave Heindel, presidente del Sindicato Internacional de Marinos.

"Hacemos un llamamiento a las autoridades para que tengan en cuenta que los marinos utilizan dispositivos móviles para realizar transacciones personales, pagar facturas y, lo que es más importante, transferir dinero a su país de origen para mantener a sus familias", añadió. "Los miembros de la tripulación se están desmoralizando sin las herramientas básicas que todos damos por sentadas".

"La prolongada detención de los marinos del MV Dali a bordo de su buque y el hecho de que las autoridades no les hayan devuelto sus dispositivos personales de comunicación son injustos", declaró Don Marcus, presidente de la Organización Internacional de Capitanes, Guardiamarinas y Pilotos, en un comunicado el pasado fin de semana. "Nuestros corazones están con el capitán, los oficiales y la tripulación del M/V Dali, que no sólo sufrieron una experiencia mortificante y trágica con la pérdida de seis vidas, sino que continúan aislados de sus seres queridos".

Inmovilizados, pero no sedentarios

Mientras esperan noticias sobre su destino, los miembros de la tripulación se mantienen ocupados, no sólo con sus tareas en el barco, sino también ayudando a los investigadores y a los equipos de salvamento.

"Obviamente, éste no es un entorno normal para ellos. Pero todos son marinos profesionales, así que hacen lo que tienen que hacer", afirma Darrell Wilson, portavoz de Synergy Marine Group, la empresa que gestiona el buque Dali. "Sus días están completos. Tienen obligaciones normales a bordo. Tienen que cuidar del barco, del equipo, asegurarse de que todo funciona y funciona como es debido. También ayudan a los rescatadores".

Los marinos desempeñan un papel fundamental para ayudar a las tripulaciones de salvamento porque "conocen todos los pasillos. Saben dónde está cada cosa en el barco", dijo Wilson.

"Así que si alguien tiene una pregunta sobre dónde podemos conectarnos para conseguir agua corriente", los marinos pueden ayudar, dijo Wilson. "La tripulación básicamente está asistiendo de cualquier manera posible".

En cuanto a quién está ayudando a los miembros de la tripulación con alimentos, artículos de aseo y otras necesidades cotidianas, Synergy Marine "envió representantes aquí inmediatamente... asegurándose de que tienen todo lo que necesitan, ayudando a traer suministros adicionales a bordo o haciendo los arreglos para que se traigan suministros adicionales a bordo", dijo Wilson.

Además, "han coordinado las visitas de algunas organizaciones de marinos. Algunos de los ministerios de marinos han estado presentes. Las dos embajadas respectivas han estado en contacto con la tripulación e incluso han hecho una visita al buque", afirmó.

Synergy también ha proporcionado servicios de salud mental a la tripulación, a los que Duan -funcionario del Sindicato de Oficiales Marítimos de Singapur- atribuye el mérito de haber ayudado a un marino traumatizado tras intentar frenéticamente buscar supervivientes la noche del mortal accidente.

"Uno de ellos corrió a la parte delantera del buque, que es la proa, para intentar buscar supervivientes del accidente", a pesar de los montones de escombros del puente que podían caer en cualquier momento, explicó Duan.

El lunes, después de seis semanas en lo alto de la proa del Dali, un enorme trozo del Key Bridge voló por los aires en una serie de explosiones controladas, con la tripulación aún a bordo.

Muchos esperaban que la remoción significara que la tripulación podría zarpar o al menos salir pronto del barco. Pero se avecinan más obstáculos.

Sus visados caducaron mientras estaban varados

Además de las normas sobre personal, las investigaciones en curso y las dudas sobre si el Dali está en condiciones de zarpar, los miembros de la tripulación ni siquiera pueden pisar suelo estadounidense. Sus visados de un mes caducaron durante los casi dos meses que llevan atrapados en el Dali, según Duan.

Ni siquiera la empresa gestora del barco sabe cuándo podrá partir la tripulación.

"Van a estar en el futuro inmediato", dijo Wilson a CNN el miércoles. "Estamos trabajando para reflotar el buque en unos días y trasladarlo a una terminal local aquí. Y luego, en algún momento en el futuro -y no tengo esa fecha- la compañía buscará orientación de las autoridades sobre los próximos pasos con la tripulación".

Duan, que visitó a la tripulación el 24 de abril y se comunica con el capitán regularmente, dice que no espera que el barco abandone la zona de Baltimore hasta que las autoridades hayan completado su investigación.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte publicó un informe preliminar sobre el accidente a principios de esta semana, que no incluía una causa probable. Esas conclusiones formarán parte de un informe final que podría llevar a los investigadores hasta dos años.

"Sin el informe final, no creo que el buque vaya a ninguna parte" lejos de Baltimore, dijo Duan.

Mientras tanto, espera que se permita a los miembros no esenciales de la tripulación salir del barco y permanecer temporalmente en tierra firme para "aliviar su estrés mental".

Los sindicatos de los tripulantes han pedido públicamente la prórroga o renovación de los visados de los marineros. Duan también espera que las autoridades estadounidenses reevalúen quién debe permanecer en el barco y quién podría volar a casa.

"Damos por sentado sus sacrificios"

La difícil situación de la tripulación del Dali pone de relieve los sacrificios personales de los trabajadores, que a menudo abandonan a sus familias durante meses para suministrar bienes que muchos consumidores utilizan a diario.

"Creo que la mayoría de nosotros pensamos que los artículos que utilizamos a diario aparecen en Amazon o Walmart, etc. La realidad es que el 90% de la carga del mundo se transporta en buques", dijo Schifflin, director del Center for Mariner Advocacy.

"Los buques están tripulados por marinos. Y para la mayoría de nosotros -la inmensa mayoría- son invisibles. Ni siquiera sabemos que están ahí. Y creo que muchas veces damos por sentados sus sacrificios".

(Gloria Pazmino, de CNN, ha contribuido a este reportaje)