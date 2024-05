¿Afecta a los trámites consulares en Argentina y España la escalada diplomática entre Sánchez y Milei?

Esto fue lo que dijo Javier Milei sobre Pedro Sánchez 1:46

(CNN Español) -- La degradación de las relaciones entre Argentina y España, con el retiro definitivo de la embajadora española en Buenos Aires a raíz de declaraciones del presidente Javier Milei, suscita dudas entre los ciudadanos de si esto afectará los servicios consulares.

El vocero de la Presidencia de Argentina, Manuel Adorni, descartó este martes que tengan pensado tomar una medida recíproca, por lo que el embajador argentino en Madrid seguirá en sus funciones.

"Jamás se nos cruzó por la cabeza la delirante idea que puede ser retirar a un embajador de un país hermano como España", dijo Adorni en su conferencia diaria. “La relación de los pueblos está por muy por encima de las diferencias que puedan tener dos personas”, añadió.

“La retirada de la embajadora supone que en adelante no habrá una embajadora de España en Buenos Aires y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores del país europeo, José Manuel Albares. El canciller agregó que los lazos bilaterales “son indisolubles” y envió un saludo a los argentinos que “conviven perfectamente” siendo residentes.

Más de 510.000 argentinos residen en España, según estimaciones del Gobierno de Argentina de 2023. De ellos, más de 100.000 emigraron a España entre 2019 y 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España. Y según un informe divulgado en enero por ese organismo, Argentina es el país adonde más ciudadanos españoles residen fuera de España: 482.176 al 1 de enero último.

Argentina tiene consulados en Madrid, Barcelona, Vigo, Cádiz, Tenerife y Palma de Mallorca. A su vez, España tiene consulados en Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba y Mendoza, y no ha informado de ningún cambio en la atención al público.

A priori, el retiro de un embajador, sin otras medidas, no afecta los trámites en los consulados, por ejemplo la solicitud o revalidación de documentos o los procesos de visados.

Por el momento, el Gobierno de España tampoco ha reportado ningún cierre ni reducción de la atención en sus sedes en Argentina.

El retiro de la embajadora de España en Buenos Aires, María Jesús Alonso, “no afecta para nada la tarea consular”, aseguró a CNN Fernando Petrella, exvicecanciller de Argentina y exembajador del país en la ONU. El diplomático remarcó que se trata de “una medida seria”, enmarcada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Los trámites consulares, por otra parte, están incluidos en otro tratado, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. “El cónsul tiene inmunidades distintas, no representa al país sino a los ciudadanos en el país”, explicó.

Petrella consideró que del lado argentino no hay ninguna intención de reducir personal, por lo que los trámites no deberían sufrir demoras, y el escenario sería el mismo para los trámites en Argentina. “España tiene acá una embajada importantísima. No creo que vayan a dejar desamparados a sus ciudadanos”, agregó.

Si bien el exembajador dijo que es el episodio de mayor tensión entre ambos países en décadas, matizó que “es un conflicto por declaraciones de líderes que probablemente se desvanezca en poco tiempo”.

Los pasos de la tensión diplomática

Aunque de momento no es el caso, las tensiones entre dos países que escalan con medidas de distinto grado hasta llegar al punto crítico de la ruptura de relaciones bilaterales, escenario en el que sí pueden llegar a afectarse los servicios consulares

Por ejemplo, durante años recientes, los colombianos no pudieron hacer trámites consulares en Venezuela por la ruptura de relaciones entre ambos países, que fueron restablecidas con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia.

La primera señal de estas tensiones diplomáticas suele ser la convocatoria de un embajador o jefe de Misión a la sede del ministerio de Relaciones Exteriores para expresar la disconformidad por alguna situación. Es lo que hizo España el lunes, tras las declaraciones de Milei y el anuncio del Gobierno argentino de que no se disculparía por las expresiones del presidente. Esta cita puede incluir una nota de protesta con el detalle del reclamo.

Si bien no todo está escrito en piedra, el camino está señalado por el uso y costumbre que se ha observado, sin que sea obligatorio cumplir con cada uno de estos pasos. Pero si la situación se agrava, el habitual siguiente paso sería la declaración de persona non grata y la expulsión de diplomáticos, siendo la del embajador una medida de especial resonancia, ya que marca un punto cuyo retorno requiere de pasos formales como la eventual aceptación de un nuevo embajador.

Este camino está señalado por el uso y costumbre, sin que sea obligatorio cumplir con cada uno de estos pasos.

Hasta este punto, una expulsión de diplomáticos o del propio embajador no implica el cierre de la embajada ni del consulado, que pueden continuar en funcionamiento y atendiendo al público, bajo la dirección de un encargado de negocios u otro miembro acreditado.

Posteriormente, un Estado puede declarar una suspensión temporal, con el retiro de casi todo el personal diplomático y el mantenimiento solo de actividades esenciales. Finalmente, la suspensión permanente de la actividad diplomática en el país implica la ruptura de las relaciones bilaterales. Es el último paso a nivel diplomático.

Sin embargo, no es un camino que puede cambiar o tener variaciones. Por ejemplo, las relaciones entre Chile y Bolivia están formalmente rotas desde 1978, pero ambos mantienen vínculos consulares.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en vigor desde 1964, no especifica un método formal sobre una ruptura de relaciones, pero su artículo 45 indica que en ese caso “el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes y archivos”.

Las autoridades españolas, tras el retiro de la embajadora, no han dado indicios de que tenga intención de romper las relaciones diplomáticas con Argentina. El jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo este lunes en X: “España y Argentina son dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Entre Gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable”.