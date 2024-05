Xóchitl Gálvez, en CNN: ¿Cuál sería su postura ante las dictaduras de América Latina? 0:45

(CNN Español) -- Cuando falta apenas una semana para las elecciones en México, la candidata opositora a la presidencia, Xóchitl Gálvez, habló sobre cómo vivió le proceso electoral. En entrevista con Andrés Oppenheimer, para su programa Oppenheimer Presenta, en CNN en Español, Gálvez también dejó definiciones sobre cómo cambiaría las relaciones exteriores de su país en caso de ser elegida, entre otros temas.

El plan de política exterior de Xóchitl Gálvez

Sobre la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gálvez opinó que "ha sido un fracaso".

"Ante el autoritarismo del presidente López Obrador, ha decidido alejarse del mundo para no ser cuestionado, para que no le reclamen, por ejemplo, la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que murieron asfixiados, el trato que le da a los migrantes centroamericanos, sudamericanos que pasan por México, es lamentable", dijo la candidata a CNN.

También cuestionó que AMLO "haya invitado a los dictadores a sus desfiles, como el de Cuba o a sus ejércitos como el de Rusia, Nicaragua, Venezuela, al desfile nacional en México".

Y consideró "lamentable" la manera que AMLO, según Gálvez, "se dobló ante Donald Trump",

publicidad

"No exigimos la regularización de migrantes mexicanos que podrían estar en condiciones de hacerlo en Estados Unidos, no exigimos un apoyo económico para que esos migrantes que regresan tengan una situación de respeto a sus derechos humanos, un fracaso en la política exterior", dijo.

Gálvez dijo a CNN que su principal zona de prioridad en política exterior, de ser elegida presidenta, sería con Norteamérica.

"Somos el principal exportador de Estados Unidos, el país que más le exporta a Estados Unidos. Ellos son nuestro principal socio, con personas, turistas que vienen a México, de Norteamérica también", sostuvo la candidata.

Gálvez dice que el proceso electoral no ha sido justo

Acerca del proceso electoral que va a terminar con las elecciones del 2 de junio, Gálvez dijo a CNN: "No ha sido libre. No ha sido justo. He tenido que enfrentar a una candidata con un jefe de campaña que es el presidente de la República. He tenido que enfrentar todo el poder público con todos los recursos públicos a favor de una candidata".

Gálvez aseguró que hubo dos cuestiones que la afectaron "tremendamente". "Una, esta aseveración del presidente de la República diciendo que yo voy a quitar los programas sociales", dijo a CNN.

"Los señalamientos son de que si yo soy parte de Fox, de Calderón, de García Luna, pues no, no soy yo. Soy una mujer libre, independiente, ciudadana, que está aquí por mérito propio", añadió.

El otro punto que Gálvez consideró un "daño" es que se hablara de su vida empresarial. "Tomando mi información financiera, publicándola, haciéndole creer a la gente que yo me robé dinero. Pues cuando lo que yo he tenido son contratos públicos que son legales, que están publicados, que en su momento no fueron cuestionados porque yo soy empresaria hace 32 años", dijo.

Las críticas a Claudia Sheinbaum

Acerca de la candidata presidencial por el gobernante partido Morena, Claudia Sheinbaum, Gálvez dijo que "ha sido incapaz de separarse de las políticas de Andrés Manuel López Obrador".

"Ella no es para nada una líder carismática. No lo es. Y tiene la revocación de mandato en tres años", señaló.

Oppenheimer le consultó sobre la posibilidad del referéndum revocatorio, algo que en teoría le permitiría al presidente saliente, o sea, López Obrador, hacer una campaña nacional para revocar el mandato de quien sea presidente. "Totalmente, totalmente. Esa es un arma que él va a tener en contra de Claudia Sheinbaum", dijo Gálvez.

En 2022, una consulta revocatoria sobre el mandato de AMLO llegó a las urnas y el presidente —quien impulsó la medida— salió victorioso en esa votación, lo que le permitió continuar su mandato, aunque la participación ciudadana fue muy baja y el ejercicio fue considerado por analistas como solo una forma de López Obrador para recibir un espaldarazo a su gestión.

Gálvez quiere un fin "del pacto con delincuentes"

Uno de los problemas principales que afrontan los mexicanos es la situación de violencia en varias regiones del país. Este tema ha estado presente en toda la campaña presidencial.

Sobre esta problemática, Gálvez dijo: "Lo primero que haría sería dejar de tener este pacto criminal con los delincuentes. Hay un pacto del actual gobierno".

"Hay que aplicar la ley", enfatizó la candidata presidencial.

"Pero lo más importante es esta parte que yo he planteado de cooperación internacional en varios temas. Una, en tener una agencia binacional en Estados Unidos y México, para las aduanas, de tal manera que haya agentes de Estados Unidos, agentes de México, bien preparados, bien certificados, para cuidar fundamentalmente el tráfico de armas, el tráfico de fentanilo, que son cosas que nos están generando un problema importante a los dos países", detalló Gálvez.

Además, recordó su propuesta de una megaprisión "para aquellos personajes ya sentenciados que hoy tienen control de las cárceles".

"Hoy en México las cárceles son hoteles. Hoy en México las cárceles son lugares del crimen. Para esos personajes, sí, tenerlos en una cárcel de alta seguridad donde no puedan tener acceso a llamadas telefónicas, donde no puedan seguir delinquiendo, donde realmente sepan que llegar a la cárcel lo van a pagar", dijo Gálvez.

Sobre los migrantes que llegan a México

"Tenemos que crecer económicamente, para generar empleos. Voy a iniciar un programa sin precedentes de certificación laboral para jóvenes mexicanos en habilidades tecnológicas muy importantes, y por supuesto que integraría a estos migrantes con documentación legal para que pudieran también trabajar en México", dijo Gálvez.

"Si hacemos bien las cosas, los últimos tres años, México estaría dejando de expulsar personas a Estados Unidos e inclusive podría darle trabajo a centroamericanos y sudamericanos", aseguró la candidata presidencial.

El panorama electoral frente a las encuestas

Todas las encuestas dan como favorita a Claudia Sheinbaum. ¿Qué le hace pensar a Gálvez que va a poder superar esa distancia antes de las elecciones?, preguntó Oppenheimer.

"La concentración del domingo en el Zócalo, esa marea rosa ciudadana que sí existe. Todos los números nos dicen que hay un voto oculto por el miedo al presidente y que si la gente después de entre 63% en adelante, no hay ninguna duda que vamos a ganar. Pero depende mucho de la participación. Si vota el 50%, pues obviamente ellos tienen mayores posibilidades porque tienen un voto cautivo por los programas sociales", dijo Gálvez.

"63%, ese es el número mágico. Si vota el 63% sería presidenta", reiteró Xóchitl Gálvez. "Voy a ser la sorpresa. Va a votar el 65%.".