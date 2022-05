Conoce la diferencia que hace un abrazo de tu pareja en tu estado de ánimo

Un nuevo estudio sugiere que un abrazo puede marcar la diferencia para las mujeres. Los investigadores analizaron cómo 76 personas respondieron al estrés después de un abrazo de una pareja romántica en un estudio publicado en la revista Plos One. Las mujeres que pudieron abrazar a su pareja mostraron una disminución en la producción de cortisol, la llamada hormona del estrés, en comparación con las que no lo hicieron. Sin embargo, esa demostración de afecto no parece tener el mismo resultado en los hombres.