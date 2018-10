"Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: por favor no me maten", dice el expresidente de Perú Alberto Fujimori en un video desde una cama de hospital, y añadió en su mensaje a Martín Vizcarra y a los magistrados de la Corte Suprema: "Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, esta demasiado débil, para volver a pasar por lo mismo, no me condenen a muerte ya no doy mas".