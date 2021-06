Aldea en Sudáfrica se contagia con la «fiebre del diamante» tras hallazgo de piedras no identificadas

Más de 1.000 buscadores de diamantes se lanzaron a una villa —en la región de la costa norte de Sudáfrica— luego que se reportó el hallazgo de piedras no identificadas. Desde el sábado, aldeanos han estado excavando, después que un pastor encontró la primera de estas piedras, que varios creen que son cristales de cuarzo. Las piedras ya empezaron a venderse con precios que van desde los US$ 7 a los US$ 22.