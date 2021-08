Tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, resurgen los temores en la comunidad internacional sobre la aplicación de normas consideradas medievales, particularmente contra las mujeres, tal como ocurría cuando gobernaban ese país hace dos décadas. El portavoz del nuevo régimen asegura que no habrá venganzas y que respetarán los derechos de las mujeres, pero dentro de la ley islámica. Mientras tanto, EE.UU. mantiene el control del aeropuerto de Kabul, desde donde prosigue la evacuación de miles de personas. En Aristegui, la profesora e investigadora de El Colegio México, Marta Tawil, analiza la situación: "Los países de la coalicion contra los talibanes en 2001 no enfocaron su ayuda de manera sistemática a sentar las bases de un Estado sólido en Afganistán. No lucharon contra el flagelo gigantesco de la corrupción, y la agudizaron [...] Estados Unidos siempre dijo, Biden incluido, que se comprometerían a evitar el regreso de los talibanes y crear un Estado estable y no se hizo. Una vez más se cayo en el error de pensar que con la fuerza se va a convertir un país a la democracia".