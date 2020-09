El reto del balde de agua helada —iniciativa conocida en inglés como «Ice Bucket Challenge»— recaudó US$ 115 millones, los cuales se destinaron para el desarrollo de un fármaco que ha ayudado a retrasar la esclerosis lateral amiotrófica. Así lo reveló un estudio publicado por el New England Journal of Medicine con datos obtenidos entre junio de 2017 y septiembre de 2019.