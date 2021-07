"La lucha contra el virus no ha terminado. Ahora mismo, millones de estadounidenses siguen sin estar vacunados, ni protegidos. Y por ello, la comunidad, sus amigos, están en riesgo. Aún más preocupante, por la variante delta. Hoy, hablamos de lo que la variante delta ha causado: más de la mitad de los nuevos casos en este país, es más transmisible, más peligrosa potencialmente y podría traer nuevos planteamientos. Todo mundo debería pensárselo, especialmente los jóvenes que han pensado que no era necesario vacunarse. La buena noticia es que las vacunas son muy eficientes, los estadounidenses plenamente vacunados están muy protegidos incluyendo contra esta variante delta", dijo el presidente Joe Biden en un mensaje a la nación en el que urgió a los estadounidenses a vacunarse si aún no lo han hecho debido a la expansión de la variante delta.