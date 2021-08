“Aquellos que cometieron este ataque, así como cualquiera que desea dañar a Estados Unidos, sepan que no lo olvidaremos, no perdonaremos. Los vamos a perseguir y los vamos a hacer pagar”, advirtió el presidente Joe Biden al grupo terrorista ISIS-K que se atribuyó los ataques suicidas con explosivos cerca del aeropuerto de Kabul durante la evacuación de estadounidenses y aliados de Afganistán. Biden dijo que no permitirán que se detengan las operaciones de evacuación y anunció que ordenó planes para atacar las instalaciones de ISIS-K: “Esos terroristas de ISIS-K no van a ganar, vamos a rescatar a los estadounidenses, también vamos a sacar a nuestros aliados afganos. Estados Unidos no se va a sentir intimidado”.