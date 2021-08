El secretario de Prensa del Pentágono, John Kirby, confirmó que hubo una explosión este jueves en las afueras del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul.

Kirby tuiteó: "Podemos confirmar una explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul. Las víctimas no están claras en este momento. Proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos".

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021