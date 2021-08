Las periodistas de la organización afgana de noticias TOLO continuaron su trabajo con dos reporteras que informaron desde las calles de Kabul, según un tuit de Saad Mohseni, director de Moby Media Group, que supervisa múltiples plataformas afganas, incluida TOLO, y opera en todo Oriente Medio y Asia Central.

"Nuestras valientes periodistas en Kabul esta mañana @TOLOnews" tuiteó el martes junto con fotos de las periodistas informando.

Our brave female journalists out and about in Kabul this morning ⁦@TOLOnews⁩ pic.twitter.com/tAC29Y2zIG

— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 17, 2021