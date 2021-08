El periodista y escritor Matthieu Aikins se desplazó al lugar del ataque en el aeropuerto internacional de Kabul, en el que murieron más de 60 afganos y 13 militares estadounidenses.

"Estuvimos allí menos de una hora después del ataque. Estaba en casa y oí un estallido, a lo que uno en cierta forma se acostubra viviendo en Kabul", dijo a CNN. "Nos subimos a la moto, fuimos y era una escena bastante caótica".

Aikins dijo que ha estado yendo al aeropuerto a diario desde la caída de Kabul y, lamentablemente, no se quedó del todo sorprendido por el aataque.

"Podíamos oír disparos y sirenas desde el aeropuerto. En ese momento, volvimos al hospital de urgencias y estaban trayendo a los heridos. Había un cuerpo tras otro. Era una visión realmente terrible", dijo Aikins. Había "decenas de miles de personas apiñadas desde todos los ángulos al mismo tiempo, esta presión desesperada para sacar a los ciudadanos estadounidenses y a otros. Así que realmente una receta para el desastre".

Mira la entrevista en inglés aquí:

