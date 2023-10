No condenar el ataque de Hamas insulta memoria de las víctimas y te convierte en cómplice, dice asesor de Israel

El secretario de Estado Antony Blinken dijo durante su visita a Tel Aviv que mientras exista Estados Unidos, Israel no tendrá que defenderse solo. Sin embargo, otros países no fueron tan enfáticos e incluso no condenaron los ataques de Hamas. El asesor del Ministerio de Relaciones Públicas de Israel, Gabriel Chocron, les contesta y dice que "no condenar acciones tan atroces, te convierte en cómplice".