Pedro Brieger, director de Nodal y colaborador de CNN, habló con Carmen Aristegui sobre las diferentes ideologías y la corrientes conservadoras y neoliberales en América Latina. “Creo que la diferencia con el siglo pasado es que cuando aparecían gobiernos progresistas eran sacados por golpes militares: Chile, Uruguay, Argentina, Brasil. La lista es larga en América Latina”, dijo Brieger. El analista también habló sobre las intervenciones de EE. UU. en la región y dijo: “El mundo cambió. Estados Unidos no interviene de la misma manera. Mantiene su presencia, pero no interviene de la misma manera y hay una revalorización de la democracia en muchos países que antes no tenían”. Brieger también evaluó la situación económica de Argentina y lo que se puede esperar de las próximas elecciones presidenciales.