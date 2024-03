En opinión de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer la estrategia de seguridad de El Salvador, de altas tasas de encarcelamiento, no es sostenible ya que no se están atendiendo las causas que llevan al delito y que a la larga no evitan que resurja la violencia. Además, señala que es engañoso el número de cero homicidios que se adjudica el gobierno pues señala que no se están contando otro tipo de violencias como la feminicida.