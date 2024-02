Carlos, Christopher, Joshua y Erick son los nombres de cuatro jóvenes desaparecidos en El Salvador. Sus casos se suman a 12 denuncias presentadas hace casi un año ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y aún, según la FESPAD, no han recibido una respuesta. Pero el problema de las desapariciones en El Salvador es mucho mayor, hay miles de casos como estos que quedan en cifra negra ya que se estima que en el país no hay un registro oficial de personas desaparecidas. CNN contactó a la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos para solicitarle su reacción, pero no ha recibido respuesta.