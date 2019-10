Científicos comprobaron la potencial amenaza de cáncer de pulmón en ratones de laboratorio por exposición al humo de cigarrillo electrónico. El estudio fue publicado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Un grupo de 40 ratones hizo parte del experimento, en el que 9 de los animales resultaron con cáncer de pulmón y otros 23 estaban en una etapa temprana de cáncer de vejiga. De acuerdo a reportes entregados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., hasta el primero de octubre se cuentan por lo menos 80.000 casos de enfermos con afecciones pulmonares vinculadas al vapeo. A su vez, se han confirmado 24 muertes en 20 estados del país. LEE: 805 casos en 46 estados de lesiones pulmonares relacionadas con el vapeo en EE.UU.