Ciro Gómez Leyva: "No tenía ninguna amenaza ni deudas, pero alguien me quiso matar"

"No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas, pero alguien me quiso matar anoche", dijo el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva luego de que fuera víctima de una agresión con un arma de fuego. El Gobierno de la Ciudad de México ya investiga el móvil de este atentado directo y en el siguiente video te contamos los detalles.