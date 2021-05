EE.UU. no planea dispararle al cohete chino que impactará en la Tierra

«En este momento no tenemos un plan para dispararle al cohete» dijo Lloyd J. Austin III, secretario de Defensa de EE.UU. El alto funcionario se refirió al cohete chino que está fuera de control en la órbita de la Tierra, y del que aún no se sabe cuándo exactamente ni dónde caerá. Austin III dijo que espera que caiga en algún lugar donde no le haga daño a nadie e insinuó que debería ser requisito maniobrar de manera segura para aquellos países que operen en el espacio, aludiendo a la responsabilidad de China por la pérdida de control sobre dicho cohete.