«No es posible que cuando se luche por unos derechos colectivos seamos asesinados», dice activista de Colombia

«Para nosotros no cesa y no ha cesado la horrible noche. La horrible noche cuando hay ataques por parte de la fuerza pública. La horrible noche cuando se detiene, la horrible noche cuando los desaparecidos no están, no aparecen» dijo a CNN Darío Tote, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sobre la violencia en las protestas de Cali, Colombia. El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó «el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la fuerza pública» en la ciudad de Cali e hizo un llamado a la calma. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, dio declaraciones sobre los sucesos violentos registrados y dijo que sectores «excluyentes y motivados por el miedo intentaron impedir el ingreso de manifestantes indígenas».