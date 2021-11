Hay muy pocos casos en el mundo en los que la carga viral de una persona diagnosticada con sida y que no se ha sometido a un tratamiento, llega a ser tan baja con el tiempo, que no se detecta y que hace que estos pacientes no sean portadores que puedan contagiar. La paciente, que es argentina, cae en los casos que se definen como "cura esterilizante" porque no se encontraron en ella virus capaces de reproducir una infección activa. Escucha que pasó.