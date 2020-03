El gobierno español dispondrá de más de US$ 20.000 millones contra el coronavirus para mitigar el impacto del coronavirus en la economía. Entre otros rubros, se destinarían US$ 3.100 millones para que las comunidades autónomas lo apliquen a sus sistemas sanitarios, y otros US$ 1.100 millones serán destinados a operaciones sanitarias prioritarias. Pero ¿consideran esto suficiente quienes trabajan en las primeras líneas de combate a la infección?