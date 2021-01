Vacuna de Pfizer y BioNTech serviría en nuevas variantes del covid-19

La vacuna contra el covid-19 de Pfizer y BioNTech podría funcionar contra las nuevas variantes del coronavirus. Así lo indica un estudio realizado por científicos de Pfizer y la Universidad de Texas. En el análisis hecho a 20 personas, los expertos señalaron que no encontraron reducción en la actividad de neutralización del virus. Sin embargo, esta investigación aún no ha sido revisada por pares y no analiza la amplia gama de variantes.