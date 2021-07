Louisiana es uno de los estados con las peores tasas de vacunación y registra un aumento en los nuevos casos de coronavirus. Miguel Márquez, de CNN, visitó un hospital en la ciudad de Baton Rouge y habló con pacientes que explicaron por qué no se vacunaron. Sentada en su habitación de hospital, Aimee Matzen lucha por respirar mientras describe lo agotador que es tener covid-19. "El hecho de que esté aquí ahora, me deja furiosa conmigo misma", le dijo a CNN, "porque no estaba vacunada".