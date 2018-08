Oscar Díaz, analista político peruano, señala que en Perú y Latinoamérica hay una crisis moral y ética por cuenta de la corrupción. En ese sentido, destaca que los ciudadanos deben asumir la responsabilidad de los gobernantes que han elegido: "No basta decir 'no me compra ese político, ese político es un ladrón'. Cuidado: ¿quién lo eligió?".