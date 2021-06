«El tipo de derrumbe que hubo, es el mover las losas y el problema es que debajo hay cuerpos humanos [por lo] que se debe hacer el trabajo con muchísimo respeto; no mutilarlos. No puedes meter maquinaria a mover como si fuera únicamente escombro. Es un material donde encuentras cuerpos humanos. Y las familias están ahí, y a las familias se les debe absoluto respeto porque tenemos que entregar los cuerpos enteros. Nosotros en mi grupo en 36 años nunca hemos cortado un dedo a nadie. Nos podemos mantener horas sacando una víctima, rompemos una columna de concreto, pero no le cortamos a nadie. Ese es el trabajo de nosotros: honrar el cadáver. Se hace el trabajo porque la familia afuera está esperando y nos merecen el máximo respeto», dice Héctor Rafael Méndez Rosales, conocido como el topo mayor entre los integrantes del grupo de rescate «Topos Azteca», en entrevista con Rafael Romo. El grupo de rescate se encuentra congregado cerca del sitio de la tragedia en Surfside en espera de que los bomberos locales les autoricen integrarse a las labores.