Los Miami Marlins crean un fondo de ayuda para los afectados por el colapso

El equipo Miami Marlins de las Ligas Mayores de Béisbol anunciaron el lunes que crearán un fondo de ayuda junto con la Fundación Miami Marlins, según un comunicado de prensa.

El propietario principal y presidente de los Marlins, Bruce Sherman, hizo la primera donación con una contribución personal de US$ 50.000. Esa cantidad fue igualada por Anthony Hsieh, el fundador y director ejecutivo del socio de derechos de nombre de los Marlins, loanDepot, Inc., con una donación personal de US$ 50.000.

“La organización de los Marlins y el grupo de propietarios de los Marlins harán una contribución adicional de US$ 25.000 al Fondo de Ayuda, mientras que loanDepot seguirá dando un paso al frente en este momento de necesidad de nuestra comunidad con una donación de US$ 25.000, y se unirá a los Marlins para igualar los siguientes US$ 50.000 aportados al fondo».

Los fans y miembros de la comunidad también pueden donar al fondo de ayuda.