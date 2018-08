CNN viajó a Tandil, una ciudad a casi 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde tiene su consultorio el médico Germán Cardoso, quien admite públicamente haber realizado más de 2.000 abortos. Cardoso estuvo dos días preso y afronta en libertad una causa por aborto consentido luego de haber sido denunciado. En Argentina el aborto no se castiga por ley siempre y cuando sea para evitar un peligro para la vida o salud de la madre o cuando el embarazo sea producto de una violación, aunque Cardoso dice que no pide pruebas a las mujeres que lo buscan: "Creo en su palabra, no necesitan más nada".