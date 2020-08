«Cuando escucho eso y luego veo el horror que nos ha dejado, la estupidez de las transacciones que hizo, mire lo que estamos haciendo, tenemos nuestro gran muro fronterizo, tenemos la seguridad […] Ahora, el presidente Obama no hizo un buen trabajo. Y la razón por la que estoy aquí es por el presidente Obama y Joe Biden, porque si ellos hubieran hecho un buen trabajo, yo no estaría aquí; y probablemente si hubieran hecho un buen trabajo, ni siquiera me hubiera postulado, habría estado muy feliz, disfrutaba mucho mi vida antes de esto, pero hicieron tan mal trabajo que estoy ante ustedes como presidente», fue parte de lo que dijo Donald Trump ante medios en la Casa Blanca en respuesta a los adelantos del discurso del expresidente Barack Obama en el que dijo, entre otras cosas, que su sucesor «nunca se tomó el puesto seriamente» y que trata a la presidencia «como un programa de telerealidad que puede usar para tener la atención que ansía».