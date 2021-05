«Vamos a tener que escoger en segunda vuelta entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Y ninguna de los dos está mostrando ningún interés por todos los que habíamos votado por todos los demás«, dice el escritor Santiago Roncagliolo sobre las elecciones generales en Perú. Según el autor, «hace 30 años, hubo unas elecciones en las que participó Mario Vargas Llosa contra Alberto Fujimori, a quien nadie conocía, que no era un orador, que no hablaba y que no se sabía qué iba a hacer. Y el descrédito del sistema era tanto, que ganó Fujimori. La gente prefirió saltar al vacío que mantener el sistema. Esta elección es exactamente igual, pero el apellido Fujimori es el sistema. Está al revés de hace treinta años».