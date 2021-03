Eutanasia en Perú: Ana Estrada habla sobre el histórico fallo de la Justicia a su favor

El Ministerio de Salud y otras instituciones peruanas decidieron no apelar la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima que ordena respetar la voluntad de Ana Estrada de tener la opción de poner fin a su vida mediante la eutanasia. La Corte Suprema aún debe revisar y dar su aprobación final a esta sentencia, que es histórica en un país donde la eutanasia no está permitida. Luego de conocerse la decisión del estado de no apelar, Jimena de la Quintana conversó con Estrada, que padece de una enfermedad degenerativa.