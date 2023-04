Subastarán artículos personales de la leyenda del rock Freddie Mercury en septiembre

Cerca de 1.500 artículos que alguna vez pertenecieron a la fallecida estrella de rock Freddie Mercury serán subastados por Sotheby's. Los artículos incluyen un borrador de la letra manuscrita nunca antes vista de "We Are the Champions", una de las canciones más famosas de la legendaria banda Queen. En este video te contamos más detalles de esta codiciada subasta.