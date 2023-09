La hermana Irene regresa para una nueva misión en la nueva "The Nun II"

Para los fanáticos de las películas de terror: regresa a la pantalla grande la nueva entrega de "The Nun". Ahora, "The Nun II" retoma los hechos de la primera parte, pero cuatro años después. El film está protagonizado por Taissa Farmiga, Jonas Bloquet y Bonnie Aarons, en su papel de la malvada Valak. No te pierdas todos los detalles en este video.