Tras la culminación de su partido en el Abierto de Dubai, el tenista ruso Andrey Rublev escribió sobre el lente de una cámara "no war, please" ("no a la guerra, por favor", por su traducción en español). Lo hizo como una forma de expresión en contra del actual conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Te traemos las imágenes.

