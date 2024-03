En el análisis del politólogo Joseph Harold, la respuesta propuesta por la comunidad internacional para Haití no será óptima porque se está debilitando a la administración pública ya que no se les dan los recursos para poder salir de la crisis humanitaria, entre otras razones.. Además, señala que, aunque se necesita una intervención en el país para recuperar la seguridad, no se tiene la fuerza política para exigir a los soldados que la misión se cumpla.