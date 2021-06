«No debemos pensar que se ha acabado la epidemia, en el mundo entero sigue muy activa, hay regiones enteras del mundo, en particular en este momento en el hemisferio sur, en América Latina, donde hay una alta intensidad epidémica. En el caso de México no hemos llegado a una extinción de la pandemia, no hemos llegado a cero casos o cero eventos o cero contagios. Sigue la epidemia activa […] Y al último que queremos agradecer, porque finalmente es el soberano, es al pueblo de México que nos ha seguido, nos ha escuchado, ha estado presente, ha estado interesado y ha creado una comunidad que después de este emergencia sanitaria, sin duda, nos permitirá tener una vida de mayor unión, mayor fortaleza para el bien del país en cualquier embate, en cualquier situación difícil que enfrentemos en el futuro», fueron parte de las palabras con las que el subsecretario de Salud de México Hugo López-Gatell dio fin a las conferencias diarias verspertinas sobre el covid-19.