La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola no aumenta el riesgo de autismo y no desencadena el autismo en los niños que están en riesgo. Esa es la conclusión de una nueva investigación realizada en más de 650 mil pequeños y publicada este lunes en la revista Annals Of Internal Medicine. En el estudio, los investigadores evaluaron si la vacuna conocida como “la triple” aumentaba el riesgo de autismo en niños nacidos en Dinamarca entre 1999 Y 2010. Las redes sociales difunden sin base científica que esta vacuna provoca autismo.