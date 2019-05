En entrevista con Fernando del Rincón, Jesús Loreto Carpio, abogado de Juan Planchart, aseguró que no ha tenido acceso al expediente de su cliente y señaló que el acusado no ha podido defenderse. El 25 de marzo, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, asumiendo las funciones de la Fiscalía, acusó a Planchart de planificar el robo de US$ 1.000 millones de cuentas que posee el Estado venezolano en el exterior y de financiar a mercenarios. Rodríguez presentó, además, a Planchart como abogado experto en asuntos financieros, consultor legal de la empresa rusa Rosneft y primo de Juan Guaidó. Ignorando la presunción de inocencia, Rodríguez lo llamó ”ladrón, traidor a la patria y corrupto”.