John Malkovich habla de las complejidades morales en "The New Look"

La nueva serie de streaming "The New Look" cuenta la vida de los grandes diseñadores de la moda parisina en plena Segunda Guerra Mundial y bajo la ocupación alemana. John Malkovich forma parte de su estelar elenco y le cuenta a Juan Carlos Arciniegas cómo las alianzas que se formaron -o no- entre alemanes y diseñadores corresponden más a un conflicto moral que político.