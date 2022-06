Guillermo Lasso acusa intereses que buscan derrocarlo de operar detrás de las protestas

La Asamblea Nacional de Ecuador analiza si levanta el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso el pasado viernes. "No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos", dijo el presidente de Ecuador Guillermo Lasso en el octavo día de movilizaciones en ese país. Por su parte, Patricio Carrillo, ministro del Interior de Ecuador dijo que “a Quito la hemos protegido durante siete días. Hemos hecho todos los esfuerzos y vamos a continuar haciendo los esfuerzos pero no podemos tampoco hacer llamados polarizantes y racistas. La protesta social es garantizada en la Constitución y la debemos hacer dentro de estos mecanismos. El enemigo no son las personas que están marchando, el enemigo efectivamente son los intereses del crimen organizado que está atrás muchas veces de estas expresiones”.