Moderna no cumple las expectativas de ventas y ganancias en el tercer trimestre

La empresa de biotecnología Moderna no alcanzó las expectativas de ganancias y ventas para el tercer trimestre. Moderna reportó que ganó $US 3.300 millones y tuvo ingresos de $US 5.000 millones en el trimestre. La empresa advirtió que los envíos de su vacuna covid-19 no cumplirán con sus previsiones para el resto del año.