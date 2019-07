Respondiendo a la primera serie de preguntas del presidente del Poder Judicial Jerry Nadler, el ex fiscal especial Robert Mueller dijo que su informe no eximía totalmente al presidente de EE.UU., Donald Trump. Cuando se le preguntó si el informe decía que no había obstrucción de la justicia, Mueller respondió “no”. Cuando se le preguntó si el informe había exonerado totalmente al presidente, Mueller respondió “no”. LEE MÁS: 7 preguntas clave que el Congreso debe formular a Robert Mueller