Boris Muñoz, editor de la sección de opinión en español del The New York Times, habló con Aristegui sobre el impacto de las sanciones impuestas por Washington a Venezuela. “Venezuela es un paciente agonizante sobre el cual se están aplicando diferentes tratamientos muy extremos, buscando un resultado”, dijo Muñoz. El periodista dice que tras la crisis económica que sufre Venezuela no se sabe si las sanciones lograrán desalojar a Maduro del poder. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó las nuevas sanciones de EE.UU. y Maduro las calificó como “terrorismo económico”.