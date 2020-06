En un cambio en su posición institucional para enfrentar la pandemia de covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a las naciones que alienten el uso de mascarillas en áreas donde continúa la propagación intensa de la enfermedad. Previamente, el ente salubrista recomendó no usar mascarillas si una persona no estaba enferma o no estaba cuidando a un contagiado.