El exmagistrado panameño Edgardo Molino dijo en entrevista con Fernando del Rincón que, en su opinión jurídica, el artículo 177 constitucional no aplica para anular la candidatura de José Raúl Mulino, ya que la carta magna no habla nunca de primarias, sino que este es un requisito legal, no constitucional. Además, señala que la Constitución no habla de candidatos, sino de autoridades.